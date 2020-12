Hat Armin Wolf beim Kanzler-Interview überzogen?

Contra

Nein, definitiv nicht. Ein Bundeskanzler, der sich einem Interview stellt, muss sich (wie alle anderen auch) jede sachliche Frage gefallen lassen. Ein Interviewer, der einen Politiker befragt, muss eben diese artikulieren – sonst ist es die Selbstaufgabe. Und das zusehende Publikum hat – ebenso wie das lesende oder das hörende – das Recht auf kritische Fragen von gut informierten Kollegen. Wenn das nicht gewährleistet ist, haben wir ein echtes Problem.

Nun kann man freilich über jede einzelne Frage im Detail debattieren und auch darüber, ob man einander bei Gesprächen so oft unterbrechen sollte. Aber das wird rasch subjektiv. Objektiv betrachtet ist eine Nachrichtensendung dazu da, Informationen zu transportieren, aber auch Einwänden von (inhaltlich) Oppositionellen Raum zu geben. Und wenn, wie in diesem Fall, die Regierung die Teilnahme an einem Runden Tisch verweigert – wer soll sonst die heiklen Themen ansprechen, wenn nicht der Interviewer? Wer soll auf Widersprüche hinweisen, politische Mechanismen hinterfragen?

Bei den neuen Maßnahmen bzw. Lockerungen gibt es zweifellos Punkte, die einer kritischen Aufarbeitung bedürfen. Das muss in einer Sendung wie der ZIB 2 passieren, wenn sie kein Sprachrohr der Regierung sein will. Diese hat ja selbst genügend Trompeter an- und aufgestellt, um eigene Botschaften hinauszublasen.

Corona darf nicht dazu führen, dass Journalismus in seiner Bissigkeit nachlässt. Nur wer Interviewer überzeugt, schafft das auch bei der Öffentlichkeit.

Gert Korentschnig