Datenleck vor Massentests in Wien

Nach einer erfolgreichen Registrierung kann man sich nun in Wien bis 13. Dezember an drei Standorten testen lassen. In der Wiener Stadthalle, in der Messe Wien sowie in der Marx-Halle.

Insgesamt werden 286 Testlinien für Schnelltests und 20 für PCR-Tests installiert. Der Betrieb findet täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr statt. Die Kapazitäten sind an allen drei Standorten für insgesamt bis zu 150.000 Testungen pro Tag ausgelegt.

Terminvereinbarungen sind bundesweit auf www.oesterreich-testet.at möglich. Dort müssen Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer und eine Kontaktmöglichkeit angegeben werden. Das Testergebnis kann man sich entweder per Mail oder per SMS schicken lassen.