Massentest: Was man jetzt wissen muss

Ist der Test Pflicht? Gibt es Konsequenzen, wenn man nicht teilnimmt?

Nein, es gibt keine Testpflicht. Es gibt also keinerlei Folgen, wenn man nicht mitmacht. Allerdings empfehlen sowohl Politiker als auch Ärzte dringend, sich testen zu lassen: Damit ließen sich Infizierte ohne Symptome finden.

Wie läuft die Organisation ab?

Man muss sich vorab registrieren: Und zwar online unter www.oesterreich.gv.at (die Anmeldung kann auch von Vertrauenspersonen erledigt werden). Ohne Anmeldung kann man nur in Salzburg und Tirol zum Test, in NÖ erhält man einen Brief mit Testort und Termin und meldet sich danach online an. Einige Bundesländer bieten auch telefonische Anmeldung an. Für die Bestätigung werden Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse benötigt. Zudem muss man E-Card oder Ausweis mitbringen.

Warum funktionierte das Anmeldesystem am Mittwoch nicht?

Am Vormittag sorgten laut Ministerium Cyber-Attacken für eine Überlastung der Seite, weshalb sie zeitweise nicht funktionierte. Am Nachmittag musste sie überhaupt offline genommen werden. Offenbar seien Anmeldedaten von Wienern an Nutzer in Kärnten geschickt worden, so der Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser. Im Ministerium wollte man die Datenpanne vorerst nicht bestätigen, keine Daten seien verloren gegangen.