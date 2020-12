Trotz Lockdowns: Infektionszahlen in vielen Bezirken explodiert

Anton Heinzel, Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), erklärt dieses Phänomen so: "Gerade die westlichen Bezirke haben einen gewissen Pendlerverkehr nach Oberösterreich. Und nachdem Oberösterreich vom Coronavirus stark betroffen war, gibt es einen gewissen Austausch der Bevölkerung und so auch verschleppte Infektionen."

Bei kleineren Bezirken wie zum Beispiel Scheibbs, wo es einen Anstieg von vier Prozent während des Lockdowns gab, liegt es vor allem an der geringen Bevölkerungsdichte, so Heinzl: "Unsere Experten meinen, dass gerade in Bezirken mit niedriger Bevölkerungszahl die 7-Tages-Inzidenz schnell nach oben steigt, obwohl es nur wenige absolute Fälle gibt."

Auch die Zahl der Pflegeheime ist ein Indiz für steigende Zahlen. So habe zum Beispiel gerade der Bezirk Amstetten laut Heinzl besonders viele Cluster in Pflegeheimen. "Dadurch haben wir da auch in letzter Zeit vermehrt neue Infektionen. In Summe wird es also eine Erklärung aus all den genannten Punkten sein, warum bestimmte Bezirke angestiegen sind."

Eingeschleppte Fallzahlen

Auch in der Stadt Salzburg, wo die Infektionen während des Lockdowns um 19 Prozent angestiegen sind, macht man wie in Niederösterreich unter anderem Einpendlerinnen und Einpendler für die Zunahme verantwortlich. Zunächst habe es in den Bezirken Hallein, St. Johann im Pongau und Salzburg-Umgebung einen starken, "teils exponentiellen" Anstieg der Fallzahlen gegeben, heißt es aus dem Rathaus. Von dort wäre das Virus dann über Schulen und Betriebe in die Landeshauptstadt eingeschleppt worden.

Das sei daran zu erkennen, dass die Stadt Salzburg "keine isolierte", sondern vielmehr eine "zeitversetzt synchrone" Entwicklung genommen habe. Auch hätten sich in der Stadt keine großen Cluster ausgebildet.

Mittlerweile sei die Trendumkehr jedoch erreicht, die Stadt verzeichne mehr Genesende als Neuinfizierte.

Tägliche Tests in Kärntner Pflegeheimen

In Kärnten will man diese Trendumkehr nun mit intensiven Tests in Alten- und Pflegeheimen erreichen. Am gestrigen Mittwoch beschloss das Koordinationsgremium des Landes, ab kommender Woche sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Pflegepersonal wie externe - täglich mit Antigentests zu testen. Seitens des Gesundheitsministeriums sind lediglich wöchentliche Tests vorgeschrieben.

Dadurch soll "jede Gefahrenquelle" ausgeschlossen werden, durch die das Virus in die Heime gelangen kann, so Gesundheitslandesrätin Prettner.

Angesichts der Tatsache, dass rund die Hälfte der bisher 241 Kärntner Corona-Todesfälle in Pflegeheimen passiert sind, sicher eine mehr als angebrachte Maßnahme.