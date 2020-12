Lieferketten-Probleme bei Pfizer-Impfstoff behoben

Zielmarke halbiert

Pfizer hatte zunächst 100 Millionen Impfdosen für dieses Jahr angepeilt. Vor einigen Wochen wurde die Zielmarke dann aber auf 50 Millionen Dosen halbiert. Dieses neue Ziel hatten Pfizer und BioNTech auch bei der Meldung über ihren Erfolg in der entscheidenden Impfstoff-Studie Mitte November bekräftigt. Da pro Impfung zwei Dosen benötigt werden, wäre das genug für 25 Millionen Menschen.

Großbritannien hatte am Mittwoch als weltweit erstes Land den Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer zugelassen. In Kürze soll das Vakzin im Vereinigten Königreich verfügbar sein und dann auch mit Impfungen begonnen werden. Zu Wochenbeginn hatten Pfizer und BioNTech auch in der Europäischen Union (EU) einen Zulassungsantrag eingereicht. Im Falle einer baldigen Genehmigung könnte ein Einsatz des Imofstoffs in der EU noch vor Jahresende möglich sein. Pfizer-Chef Albert Bourla hatte sich kürzlich zuversichtlich gezeigt, dass bis Ende 2021 mehr Corona-Impfdosen zur Verfügung stehen als nötig.