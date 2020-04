Bislang 30.000 Anzeigen; Essen gehen wird vermisst - Shopping nicht

Ungeachtet der Coronavirus-Pandemie will der ungarische Billigflieger Wizz Air seine Flüge von aus Wien ja bekanntlich wieder aufnehmen. Der Startschuss soll am Freitag erfolgen, da sollen sieben Destinationen angeflogen werden: Dortmund, Thessaloniki, Rom, Mailand, Lissabon, Oslo, Eindhoven. Am Samstag sollen weitere sechs Destinationen - Athen, Köln, Reykjavik, Teneriffa, Tel Aviv und Varna - dazukommen. Und noch mehr ist geplant.

Zuständig für die IT-Infrastruktur an Schulen sind die jeweiligen Schulerhalter. Das ist nur an den AHS und berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) der Bund, ansonsten die Länder bzw. Gemeinden. Auch an den Bundesschulen wird Hardware aber grundsätzlich von den Schulen selbst im Rahmen ihrer finanziellen Autonomie angeschafft. Die Schulen sind dabei aber an von der Bundesbeschaffung GmbH vorgegebene Rahmenvereinbarungen mit bestimmten Anbietern gebunden. Eigenständige Beschaffungen dürfen sie bis auf Ausnahmefälle nicht durchführen.

Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing will die aufgrund der Coronakrise gestoppte Produktion seines Langstreckenjets 787 "Dreamliner" wieder aufnehmen. Der Betrieb in den Werken im Bundesstaat South Carolina werde am kommenden Wochenende wieder gestartet, teilte der Konzern heute in North Charleston mit.

In Australien lockern einige Bundesstaaten langsam die Beschränkungen. Im Bundesstaat New South Wales (NSW), der fast die Hälfte der rund 6.700 Fälle von Covid-19 in Australien verzeichnet, dürfen ab Freitag bis zu zwei Erwachsene eine andere Person zu Hause besuchen. Auch Bondi Beach und zwei benachbarte Strände in Sydney sind wieder für die Anrainer geöffnet.

Anfang März lag die wichtige Kennziffer noch bei drei, am 8. April bei 1,3, in den vergangenen Tagen bei 0,9 - jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite. Die Kennzahl gibt an, wie viele Menschen eine erkrankte Person im Durchschnitt infiziert.

Die Ansteckungsrate mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts wieder gestiegen. Laut der am Montagabend veröffentlichten RKI-Statistik steckt jeder Infizierte nunmehr wieder einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 1,0 (Datenstand 27.04. 0.00 Uhr).

04/27/2020, 8:32 PM | Peter Temel