Diese Nachrichten haben Sie 2018 am meisten interessiert

1.162 Jahre haben Sie, liebe KURIER-Leserinnen und -Leser, 2018 auf unseren Webseiten verbracht. Wirklich eine beeindruckende Zeitspanne. Damals, vor 1.162 Jahren, wäre womöglich der Wikingerraubzug durch Paris (am 28. Dezember 856) die Top-Nachricht auf KURIER.at gewesen - oder das verheerende Erdbeben in Damghan (im heutigen Iran) mit geschätzten 200.000 Todesopfern ( am 22. Dezember 856). Vielleicht wäre es allerdings auch die Vermählung von König Æthelwulf von Wessex mit der 13-jährigen Judith gewesen, der Tochter von Karl dem Kahlen (am 1. Oktober 856). Was immer Sie interessiert, wir sind da ja nicht so.

Als kleines Dankeschön für Ihre Treue hier noch einmal die meistgelesenen News-Geschichten des Jahres, nach den Lifestyle-Tophits gestern heute die Hardnews: