Kern: "Starkes Ergebnis"

Für SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Christian Kern hat seine Partei bei der niederösterreichischen Landtagswahl ein "starkes Ergebnis" erzielt. In einer Aussendung sprach Kern am Sonntagabend von einem "Aufwärtstrend". "Die SPÖ hat ihr Potenzial gut ausgeschöpft."

Kern gratulierte seinem niederösterreichischen Landesparteichef Franz Schnabl. "Er und sein Team haben einen engagierten und mutigen Wahlkampf gegen eine schwarze Übermacht in Niederösterreich geführt – das hat sich ausgezahlt", meinte Kern. Der Aufwärtstrend zeige, "dass wir eine starke Sozialdemokratie in Österreich haben. Wir haben es geschafft, in Niederösterreich Nummer zwei zu bleiben und die FPÖ auf Platz 3 zu verweisen", betonte Kern. "Ausgestattet mit dem deutlichen Plus wird die SPÖ in Niederösterreich die Landespolitik mit einer sozialdemokratischen Handschrift versehen", meinte der SPÖ-Bundesparteivorsitzende, der auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu ihrem Erfolg gratulierte.