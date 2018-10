"Schlimmster Zoo Europas": Verwahrloste Wildtiere evakuiert

Das albanische Ministerium für Tourismus und Umwelt will mit Unterstützung von "Vier Pfoten" zwölf verwahrloste Wildtiere aus einem Zoo im Südwesten des Landes holen, in dem sie nach Angaben der Tierschutzorganisation unter schrecklichen Bedingungen gehalten werden. Unter den Tieren sind drei Löwen, eine dreibeinige Bärin und ein Zebra, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung von "Vier Pfoten".