Railjet verfuhr sich in Bahnhof: Fahrdienstleiter suspendiert

Es ist eine kuriose Szene, die sich am 22. April auf dem steirischen Bahnhof Mürzzuschlag abspielt: Auf der einen Seite des Bahnsteiges fährt ausgerechnet die „Polizei“-Lokomotive mit einem Railjet ein, auf der anderen Seite verfährt sich der Railjet 76 (von Graz nach Prag). Der Zug rollt auf dem falschen Gleis ein, worauf der Lokführer nach mehr als hundert Metern anhält. Plötzlich taucht eine Person in Warnweste auf und weist – mit dem Handy am Ohr – den Zug ein, zurückzufahren. Dieser muss mehrere Zuglängen zurücksetzen und rollt dann über das richtige Gleis durch den Bahnhof.

Seit einigen Tagen kursiert ein entsprechendes Video dazu in verschiedenen Eisenbahnforen (zu sehen unten ab Minute 4:30). Erstellt wurde es von einem pensionierten Eisenbahnfan. Diskutiert wird seither, ob bei der Aktion die Sicherheitsvorschriften verletzt wurden. Denn für den Bahnverkehr gelten ähnlich strenge Regeln wie in der Luftfahrt.