Wenn Papa das Kopftuch anschafft

Auf den Schülerfotos am Gang muss man ein bisschen suchen, bis man eines findet. Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe; dunkle Haare, blonde Haare – Kopftuch.

Hier, in der Volksschule Leystraße, 20. Bezirk, ist man in einem der wohl migrantischsten Teile Wiens. Gut ein Drittel der Bewohner ist nicht in Österreich geboren; am Gang wird deutsch, bosnisch, türkisch, arabisch gesprochen. 29 Nationen unter 329 Schülern, das ist hier nichts Ungewöhnliches.

Nur: Dass darunter auch Mädchen mit Kopftuch sind – wie eben auf dem Foto –, ist schon ungewöhnlich. „Vor etwa fünf Jahren ist es plötzlich schwierig geworden, da kamen auffallend viele mit Kopftuch“, sagt Christa Maderbacher, seit zwölf Jahren Direktorin hier. Seither habe man zwar nicht massiv, eher „vereinzelt“ zu kämpfen; aber die Idee der Regierung, das Kopftuch für die Kleinen zu verbieten, die sei gut: „Es ist nicht schlecht, wenn das von oben geregelt wird. Das gibt uns eine andere Handhabe bei Eltern, die uns gegenüber besonders intensiv auftreten.“