Muslimin zu Verbot: „Raus aus dem Kopftuchkäfig“

„Enthüllung“ nennt sie es, oder, noch pointierter: „Raus aus dem Kopftuchkäfig.“

Emel Zeynelabidin, 57 Jahre alt, große, dunkle Locken, hat vor gut 10 Jahren entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen: Unter ihr Dasein als Muslimin, die „in einer Welt feststeckte, die ziemlich ideologisch geprägt war“; unter ihr Leben mit Kopftuch, das ihr ein „eindeutiges Gefühl von Enge am Kopf“ gab, wie sie sagt.

Wieso sie das tat?

Das ist eine Frage, die ihr seit damals vielfach gestellt worden ist. Zeynelabidin, in Istanbul geboren, in Deutschland aufgewachsen, war zu diesem Zeitpunkt Vorsitzende des islamischen Frauenvereins, in den deutschen Medien kannte man sie also gut. Dass sie vor ihrer eigenen „Enthüllung“ auch oft zur Kopftuchdebatte Stellung nehmen musste, regte sie zum Denken an: „Ich begann dadurch zu hinterfragen, warum ich das Tuch eigentlich trage“, sagte sie im KURIER-Interview.