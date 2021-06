Israel gewinnt Song Contest, Cesár Sampson sensationell Dritter

Über Cesar Sampson

Cesár Sampson wurde 1983 in Seine Mutter ist Pianistin und war lange als Choreografin und Gesangslehrerin tätig. Sein Vater arbeitet ebenfalls als Choreograf und Pilates-Lehrer. Was viele nicht wissen: Der 34-Jährige hat bereits Song-Contest-Erfahrung. So ist der Sänger, der jahrelang als Sozialarbeiter tätig war und außerdem in die Pilates-Fußstapfen seines Vaters getreten ist, am Produzentenkollektiv Symphonix International beteiligt. Dieses zeichnete unter anderem für den Vorjahresbeitrag "Beautiful Mess" von Bulgariens Kandidat Kristian Kostov verantwortlich, der letztlich auf Platz 2 beim Tournament in Kiew landete. Auch abseits des ESC ist Sampson in der österreichischen Musikszene kein Newcomer mehr, wenn auch oftmals hinter den Kulissen tätig. Er war etwa einer der Autoren für die Texte des Louie-Austen-Albums "What a comeback".