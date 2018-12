ESC-Starter Cesár Sampson: "Ein Album ist Luxus"

Alle Augen richten sich nach Portugal: Das 1. Halbfinale des 63. Eurovision Song Contests findet am Dienstag in Lissabon statt. Insgesamt nehmen 19 Länder an dieser ersten Runde teil, darunter auch Österreichs ESC-Hoffnung Cesár Sampson, der den Startplatz 13 zugewiesen bekam.

Die anderen teilnehmenden Länder sind Aserbaidschan , Island, Albanien, Belgien, Tschechien, Litauen, Israel, Weißrussland, Estland, Bulgarien, Mazedonien, Kroatien, Griechenland, Finnland, Armenien, Schweiz, Irland und Zypern.

Ob Sampson Chancen auf einen Sieg oder eine gute Platzierung hat, wird sich bereits hier zeigen. Die zehn bestplatzierten Länder pro Halbfinale (das zweite findet am Donnerstag statt) qualifizieren sich für das Finale am kommenden Samstag. Dort sind ab 21.00 Uhr noch einmal 26 erfolgreiche Länder dabei. Fix gesetzt sind für das Finale Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich und Veranstalterland Portugal.