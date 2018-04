Militärschläge gegen Syrien haben begonnen

Das Wall Street Journal berichtete, das US-Militär habe bereits mehrere Zeitfenster für einen Angriff vorbereitet gehabt, unter anderem eines in der Nacht zum Freitag. Verteidigungsminister James Mattis habe diese aus der Sorge abgesagt, alles andere als ein vorwiegend symbolischer Angriff berge das Risiko einer erheblichen Eskalation vor allem mit Russland. Moskau agiert als Syriens Schutzmacht. Dem Bericht zufolge setzte sich Trumps neuer Sicherheitsberater John Bolton für einen "verheerenden Schlag" gegen die Regierung von Präsident Assad und dessen Infrastruktur ein.

Alarmbereitschaft in Syrien

In Damaskus waren staatliche und militärische Einrichtungen wegen eines möglichen Angriffs der USA alarmiert worden. Ein dpa-Reporter meldete, in den vergangenen Tagen habe der Verkehr deutlich abgenommen. Manche Menschen trauten sich nachts nicht mehr auf die Straße, weil sie davon ausgingen, dass eine Bombardierung zu dieser Zeit erfolgen werde, berichtete ein Bewohner. Die syrischen Streitkräfte hatten bereits in den vergangenen Tagen begonnen, sich zum Schutz vor einem Angriff von Stützpunkten zurückzuziehen.

Russland warnte die USA vor "unüberlegten Schritten". Washington dürfe die Welt nicht mit Signalen zu einem möglichen Angriff in Syrien in Unruhe versetzen, sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow. "Wir sind der Meinung, dass die USA in dieser Situation eine deutlich konstruktivere Rolle spielen könnten", sagte der Diplomat der Agentur Interfax zufolge. Außenminister Sergej Lawrow betonte aber auch den russischen Willen zur Deeskalation und sagte, die militärischen Kommunikationskanäle zwischen Moskau und Washington seien intakt.

In New York traten die UN-Botschafter am Freitag erneut zusammen, um über die drohende militärische Eskalation zu beraten. Russlands UN-Botschafter Nebensja sagte, ein Angriff der USA gegen syrische Truppen würde eine "illegale Kampfhandlung gegen einen souveränen Staat" darstellen. Schon eine solche Drohung widerspreche der UN-Charta vollkommen.

Die syrische Regierung habe in mindestens 50 Fällen Chemiewaffen eingesetzt, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley. In anderen Schätzungen sei sogar von 200 Fällen die Rede. Sie sei "unfassbar stolz", dass Trump einen Militärschlag in Syrien nicht voreilig angeordnet habe. "Wenn man Entscheidungen wie diese überstürzt, macht man einen Fehler", sagte Haley vor der mehr als zweistündigen Sitzung.