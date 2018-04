Jubelszenen in Damaskus: "Wir bieten ihnen die Stirn"

"Trump dachte, dass wir uns in Bunkern vor den Bomben verstecken, aber wir sind auf dem Omayyaden-Platz", sagt Amina al-Fares. Die 58-Jährige ist ganz in Schwarz gekleidet, weil sie im Bürgerkrieg ihren Sohn und mehrere Neffen verloren hat. "Alle für Bashar al-Assad", ruft sie.

Für viele Assad-Anhänger sind die westlichen Angriffe ein Zeichen für den Sieg der Regierungstruppen, die am Samstag in Duma einmarschieren, der zuvor eroberten letzten Rebellenbastion in Ost-Ghouta vor den Toren der Hauptstadt. "Wir haben gewonnen, es ist vorbei. Der Terrorismus ist besiegt", jubelt der 59-jährige Jaman Kiblawi. "Das war ihr letzter Angriff."

Nedher Hammud macht den westlichen Staaten schwere Vorwürfe. "Sie machen, was sie wollen. Sie töten, wen sie wollen", sagt der Assad-Anhänger. Von den Angriffen am Samstag werde nur in Erinnerung bleiben, "dass Syrien die Raketen abgeschossen hat. Aber nicht nur das: Es hat die amerikanische Arroganz abgeschossen".



(Von Rim Haddad/AFP)