Trumps Ansprache zum Angriff in Syrien im Wortlaut

Russland muss entscheiden, ob es diesen dunklen Pfad fortsetzen will, oder ob es sich den zivilisierten Nationen anschließen will, um eine Kraft für Stabilität und Frieden zu sein. Hoffentlich verstehen wir uns eines Tages mit Russland und vielleicht sogar mit dem Iran - aber vielleicht auch nicht.

Ich sage dies: Die Vereinigten Staaten haben eine Menge zu bieten, mit der größten und mächtigsten Wirtschaft der Weltgeschichte.

In Syrien tun die Vereinigten Staaten das, was notwendig ist, um das amerikanische Volk zu schützen - mit einer kleinen Streitmacht, die dazu eingesetzt wurde, das zu eliminieren, was vom IS übrig ist. Im vergangenen Jahr wurden fast 100 Prozent des Territoriums befreit, das einst vom sogenannten Kalifat des IS in Syrien und dem Irak kontrolliert wurde.

Die Vereinigten Staaten haben auch unsere Freundschaften im Nahen Osten wieder erneuert. Wir haben unsere Partner gebeten, mehr Verantwortung für die Sicherung ihrer Heimatregion zu übernehmen, einschließlich der Bereitstellung großer Geldbeträge für die Ressourcen, die Ausstattung und aller Bemühungen gegen den IS. Ein verstärktes Engagement unserer Freunde, darunter Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Ägypten und andere, kann gewährleisten, dass der Iran nicht von der Vernichtung des IS profitiert.

Amerika will unter keinen Umständen auf unbestimmte Zeit in Syrien präsent sein. Während andere Nationen ihren Beitrag verstärken, freuen wir uns auf den Tag, an dem wir unsere Krieger nach Hause bringen können. Und es sind große Krieger.

Wenn man sich in unserer sehr unruhigen Welt umschaut, dann machen sich die Amerikaner keine Illusionen. Wir können die Welt nicht vom Bösen befreien oder überall dort eingreifen, wo Tyrannei herrscht.

Keine Menge amerikanischen Blutes kann dauerhaft Frieden und Sicherheit im Nahen Osten schaffen. Es ist ein unruhiger Ort. Wir werden versuchen, es zu einem besseren Ort zu machen, aber es ist ein unruhiger Ort. Die Vereinigten Staaten werden ein Partner und ein Freund sein, aber das Schicksal der Region liegt in den Händen ihrer eigenen Leute.

Im letzten Jahrhundert haben wir direkt in die dunkelsten Stellen der menschlichen Seele geschaut. Wir sahen die Qual, die entfesselt werden kann, und das Böse, das sich ausbreiten kann. Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs wurden mehr als eine Million Menschen durch chemische Waffen getötet oder verletzt. Wir wollen dieses grässliche Gespenst nie wieder sehen.

Heute haben die Nationen Großbritanniens, Frankreichs und der USA ihre rechtschaffene Macht gegen Barbarei und Brutalität eingesetzt.

Heute Abend bitte ich alle Amerikaner, ein Gebet für unsere edlen Krieger und unsere Verbündeten zu sprechen, während sie ihre Einsätze ausführen.

Wir beten, dass Gott den Leidenden in Syrien Trost spendet. Wir beten, dass Gott die ganze Region in eine Zukunft der Würde und des Friedens führen wird.

Und wir beten, dass Gott weiterhin über die Vereinigten Staaten wachen wird und sie segnen wird.

Danke und Gute Nacht. Vielen Dank."