Türkei auf Pleitekurs - dafür ist der Urlaub billig wie nie

Putschversuch, Ausnahmezustand, Terrorgefahr, Erdoğan-Politkrise, Özil-Debatte: Wenn es um den Urlaub geht, ist all das rasch wieder vergessen. Besonders dann, wenn günstige Angebote locken.

Wer keine wirklich hohen Ansprüche hat, findet aktuell Last-minute-Angebote für eine Woche im Drei-Sterne-Hotel in Alanya samt Flug aus Wien und Rundum-Verpflegung schon ab 580 Euro.

Was daran liegt, dass die türkische Lira am Donnerstag auf ein neues Rekordtief gefallen ist. Binnen eines Jahres hat sie zum Euro 40 Prozent Wert verloren. Ein Österreicher erhält somit um 100 Urlaubseuro in der Türkei mehr als 171 Euro Kaufkraft – so viel wie sonst nur in Rumänien oder Bulgarien.

Das beflügelt den Tourismus, der nach dem vereitelten Putsch von Juli 2016 massiv eingebrochen war. Heuer segelt das Urlaubsland dafür auf Rekordkurs (siehe Fakten). Der Großteil sind Russen, gefolgt von Deutschen, Iranern, Georgiern und Briten. Auch die Ankünfte aus Österreich, die 2016 auf 2017 von 311.000 auf 288.000 gefallen waren, steigen heuer.