Schlagender Burschenschafter als ÖBB-Aufsichtsratschef

Österreich übernimmt in der zweiten Jahreshälfte 2018 den Vorsitz des EU-Rats. "Es ist wichtig, dass Österreich diese Chance wahrnimmt und industriepolitische Inhalte auf die Agenda setzt. In Vorbereitung auf den Ratsvorsitz erarbeitet die Elektro- und Elektronikin-dustrie für die neue Bundesregierung daher ein standort- und industriepolitisches Papier, das die strategische Bedeutung von Schlüsseltechnologien made in Europe unterstreicht", erklärt FEEI-Präsidentin Brigitte Ederer.

