Neue Polizisten: Das Niveau sinkt ab

Der Anspruch bei der Aufnahme neuer Polizisten sinkt offenbar weiter ab. Nachdem es in den vergangenen Jahren bereits zu zahlreichen Erleichterungen gekommen ist, (Wegfall der Mindestgrößen, kein Alterslimit mehr nach oben, Aus für die Schwimmprüfung bei der Aufnahme, mehr Tätowierungen erlaubt), wird nun auch die erforderliche Punktezahl beim Aufnahmetest nach unten nivelliert.

Das bestätigen drei unterschiedliche Quellen aus dem Polizeiapparat dem KURIER. „In Wien wird derzeit alles genommen, was nur irgendwie besteht“, sagt ein mit den Abläufen vertrauter Beamter.

Innenministeriums-Kommunikationschef Alexander Marakovits beantwortete eine entsprechende Anfrage dazu bisher nicht.

Offen spricht die Probleme Gewerkschafter Hermann Greylinger (FSG) an: „982 Punkte sind das Maximum. Die besten werden dann genommen. Normalerweise liegt der schlechteste Aufgenommene bei etwa 400 bis 500 Punkten“. Bei der aktuellen Aufnahmewelle „reichen erstmals um die 200 Punkte“. Auch andernorts heißt es, das sei der bisher niedrigste Schnitt aller Zeiten gewesen.

„Wir müssen aufpassen, dass das Niveau nicht völlig absackt und die jungen Kollegen auch noch bis drei zählen können.“ So sehen Spitzenbeamte derzeit die Entwicklung durch die Rekrutierungsoffensive bei der Polizei. In den anderen acht Bundesländern ist die Situation allerdings noch nicht ganz so dramatisch wie in Wien, heißt es in Exekutivkreisen.

In Niederösterreich beispielsweise kommen auf eine freie Stelle als Polizist zwischen vier und sechs Bewerber. Früher waren es allerdings zehn und mehr.

„Noch sind wir in der glücklichen Lage, einen deutlichen Überhang zu haben. Wenn für einen Grundkurs 25 Bewerber gesucht werden, können wir die besten 25 nehmen“, erklärt der stellvertretende Landespolizeikommandant, Generalmajor Franz Popp. Alleine im heurigen Jahr starten in Niederösterreich insgesamt neun Klassen und fast 250 Anwärter mit dem Polizei-Grundkurs.