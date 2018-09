Streit um Kickls Plan für österreichweite Bereitschaftseinheit

Weit umstrittener ist die Bereitschaftseinheit in Oberösterreich, die rund ein Drittel der Mannstärke von Wien hat. In über einem Jahr gab es keine 100 Festnahmen. Jeder Beamte nahm also zwei Mal im Jahr jemanden in Gewahrsam. Das zeigt das Dilemma, meinen Insider: Wenn selbst in Linz der Bedarf für eine BE derart gering ist, was soll diese dann in St. Pölten, Bregenz oder Eisenstadt bringen?

Gewerkschafter Zimmermann meint, dass dies Schlagkraft kostet, weil für neue Einheiten stets neue Chefs und natürlich neue Quartiere geschaffen werden müssen. Er kritisiert, dass derzeit viele Sondereinheiten geschaffen werden, aber das Personal in der Ebene dann fehlt. In Wien etwa würden die Beamten in allen Bezirken eingesetzt, in NÖ aber würde ein BE-Polizist aus Drasenhofen aber ganz woanders sein – etwa in Wiener Neustadt.

Unterstützung bekommt Zimmermann auch von den roten Personalvertretern des FSG. „Wir haben zwar zugesagt, dass wird dem Plan grundsätzlich zustimmen“, sagt FSG-Mann Hermann Greylinger. „Aber nur wenn personelle Ressourcen vorhanden sind – und die gibt es derzeit in keinem Bundesland.“ Denn aktuell müsse die Gewerkschaft in jedem Bundesland extra zustimmen. Damit ist auch die Einführung eines Vollbetriebes in Oberösterreich nicht mehr sicher.