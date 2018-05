Die USA wollen nach den Worten von Außenminister Mike Pompeo einen "beispiellosen finanziellen Druck" auf den Iran ausüben. Washington werde "die stärksten Sanktionen in der Geschichte" verhängen, sagte Pompeo am Montag in einer Rede in Washington. Nach dem Austritt der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran stellte der Außenminister die neue Iran-Strategie der US-Regierung vor.