FPÖ will ORF wegen Beitrags Gebühren streichen

Dieser Sager konterkarierte die eben erst getätigten Aussagen von Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein, der im ORF-Medienmagazin "doublecheck" in der Vorwoche folgenden Satz sagte: "Wenn man öffentlich-rechtlichen Content haben möchte, dann muss man so ehrlich sein und den Leute sagen: Das kostet Geld." Auf jeden Fall werde es für die Bürger billiger werden müssen. Am Dienstag schwenkte er unter scharfer Kritik am ORF auf die Hofer-Linie ein: "Die Berichterstattung dieser Art trägt jedenfalls dazu bei, dass das Ende der ORF-Zwangsgebühren im Zuge der Neugestaltung des ORF-Gesetzes ganz oben auf der politischen Agenda der FPÖ stehen wird."