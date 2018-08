„Trump begehrt seine Tochter Ivanka“

Als Omarosa Manigault kurz vor Weihnachten 2017 im Krach das Weiße Haus verließ, begab sich die einzige Afroamerikanerin im engsten Kreis um US-Präsident Donald Trump in die für Lebensbeichten aller Art bekannte TV-Sendung Big Brother. Unter Tränen beschrieb die 44-Jährige dort, dass sich ihr Abschied aus der von Neid und Missgunst zerfressenen Regierungszentrale angefühlt habe wie die „Befreiung von einer Plantage“.

Heute folgt quasi der Aufstand der Ex-Sklavin, die Trump vor 14 Jahren in seiner Fernseh-Show „The Apprentice“ kennengelernt hat. Für 180.000 Dollar-Jahresgehalt wurde sie nach der Wahl „Direktorin für Öffentlichkeitsarbeit und Kontaktanbahnung mit der schwarzen Zivilgesellschaft“.

In ihrem Denkzettel-Buch „Unhinged“, was so viel bedeutet wie „aus den Angeln gehoben“, beschreibt die aus Youngstown/Ohio stammende Baptistenpredigerin Trump als unkontrollierten „Rassisten, Eiferer und Frauenfeind“, dessen geistiger Zustand sich (möglicherweise „wegen zu viel Cola Light“) im Verfall befinde. Trump habe intern das Schimpfwort „Nigger“ für Afroamerikaner benutzt und seinem „Hass“ auf Vorgänger Barack Obama Ausdruck verliehen. In ihrer Generalabrechnung beschreibt die von Trump als „Abschaum“ bezeichnete Republikanerin, die einst für den demokratischen Vize-Präsidenten Al Gore tätig war, das Weiße Haus als Ort, „an dem jeder jeden belügt“.