Omarosa: "Das ist ein Weißes Haus, in dem jeder lügt"

Vor der Veröffentlichung ihres Enthüllungsbuchs über das Weiße Haus unter US-Präsident Donald Trump hat die frühere Regierungsmitarbeiterin Omarosa Manigault Newman eine Tonaufnahme ihres Entlassungsgesprächs mit Stabschef John Kelly publik gemacht.

Manigault Newman rechtfertigte den Schritt am Sonntag im US-Fernsehen damit, dass sie sich schützen wollte in einem Weißen Haus, "in dem jeder lügt". Ihr Buch "Unhinged" (deutsch etwa: "Gestört" bzw. "Aus den Angeln gehoben") kommt am Dienstag in die Buchgeschäfte.