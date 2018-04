Star-DJ Avicii tot im Oman aufgefunden

Der DJ und Produzent Tim Bergling, berühmt geworden unter dem Künstlernamen Avicii, ist tot. Der Schwede wurde am Freitagnachmittag (Ortszeit) im Oman leblos aufgefunden, bestätigte sein Management mehrere Medienberichte. Der Künstler, der mit den Singles "Wake Me Up", "Hey Brother" und "Waiting For Love" die Spitze der Hitparade in Österreich erreicht hatte, wurde 28 Jahre alt.

"Die Familie ist am Boden zerstört und wir bitten darum, ihr Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren", hieß es in einem Statement. Der DJ, der 2015 beim Lake Festival zuletzt in Österreich gastierte, hatte 2016 seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit verkündet. Als Grund nennt der damals 26-jährige auf seiner Webseite seinen dichten Zeitplan, der "zu wenig Zeit für die reale Person hinter dem Künstler" ließe.

Avicii gehört zu den weltweit erfolgreichsten DJs und wurde 2012 und 2013 vom "DJ Magazine" gar zum Besten seiner Zunft gekürt. Er kollaborierte mit u.a. Madonna, Coldplay und David Guetta und landete mit Songs wie "Hey Brother" und "Wake me up" Hits.

Tim Bergling wurde am 8. September 1989 in Stockholm geboren. Sein Künstlername leitet sich von der buddhistischen Hölle "Avici" ab. In der Originalschreibweise war Avici bei Myspace schon vergeben, deswegen fügte er noch ein i hinzu. Weiter Künstlernamen waren Tim Berg und Tom Hangs (in Anspielung an den US-Schauspieler Tom Hanks).

Seinen ersten großen internationalen Erfolg hatte der Schwede 2011 mit "Levels", der es in Deutschland, Österreich und Großbritannien in die Top 10 schaffte. In Schweden und Norwegen wurde er damit sogar Nummer 1.

Im Frühjahr 2013 komponierte Avicii zusammen mit den ehemaligen ABBA-MitgliedernBenny Andersson und Björn Ulvaeus die Hymne We Write the Story, welche als Titelsong des Song Contest am 18. Mai 2013 verwendet wurde.

Musikvideos von DJ Avicii