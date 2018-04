Nachruf: DJ Avicii hat die Massen zum Tanzen gebracht

Die Todesnachricht kam am Freitagnachmittag: Bergling wurde, 28-jährig, im Oman leblos aufgefunden. Er hatte in Muskat Freunde besucht, berichtet die New York Times. Über die näheren Umstände des Todes des weltbekannten DJs lagen vorerst keine weiteren Infos vor.

„Die Familie ist am Boden zerstört und wir bitten darum, ihr Bedürfnis nach Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren“, hieß es in einem Statement.

Beileidsbekundungen

Via Twitter äußerten zahlreiche Musiker ihre Trauer über den Tod Berglings.