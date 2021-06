Opernball-Protokoll: Mogst in mei Tuba greifen?

Und dann sagt Haider den bemerkenswertesten Satz des Abends: „Ich hatte seit zehn Jahren kein Herzklopfen mehr.“ Hm … also ich würde einmal zum Arzt gehen.

Danach marschiert Haider in die Staatsopern-Kantine und ruft einer Frau im Vorbeigehen zu: „Ned ducken, gnä Frau, keine Angst“, und man kann die Frau gut verstehen und würde sich vielleicht auch ducken und Angst haben.

Danach wirbt Opernchef Dominique Meyer für Hilfsaktionen wie die „Gruft“ oder die „Superar“-Aktion, die bedürftigen Kindern die Möglichkeit gibt, Musik zu machen – und das ist ein ganz wichtiger, ernsthafter, wahrhafter Moment, aber er ist eh gleich vorbei.

Dann sagt Alfons Haider „ Es ist jetzt Viertel nach Null“ und dann sagt Wagner-Trenkwitz „Den Opernball gibt es ja wirklich, um Gottes Willen“, und dann ist die Übertragung aus.

Sollten nach Ausschalten der Kameras alle Menschen in der Oper spontan umgefallen sein – es würde nicht verwundern.

Guido Tartarottis Kabarettprogramm "Selbstbetrug für Fortgeschrittene" ist am 19. Februar in der Kulturwerkstatt Kottingbrunn, am 21. Februar und am 3. Mai im Kabarett Niedermair, am 2. März im Theater am Alsergrund, am 17. März in der Tischlerei Melk und am 20. März im CasaNova Wien zu sehen.