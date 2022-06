UNO-Sicherheitsrat tagt nach Angriff auf Einkaufszentrum mit 15 Toten

In der von russischen Truppen attackierten Stadt Lyssytschansk in der Ostukraine wird die Lage fĂŒr die verbliebenen Zivilisten immer kritischer. Heute appellierten die Behörden an die BĂŒrger, die letzte grĂ¶ĂŸere Stadt unter ukrainischer Kontrolle in der Region Luhansk dringend zu verlassen. Es gebe eine reale Bedrohung fĂŒr Leib und Leben, schrieb Regionalgouverneur Serhij Hajdaj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Wie viele Zivilisten noch in Lyssytschansk sind, blieb unklar. Vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar lebten dort rund 100.000 Menschen.

"Die Situation in der Stadt ist sehr schwierig", erklÀrte Gouverneur Hajdaj. Russische Angriffe richteten katastrophale SchÀden an.Russische Truppen konzentrieren ihre Angriffe auf

Lyssytschansk, nachdem sie am Wochenende die strategisch wichtige und nur von einem Fluss getrennte Nachbarstadt Sjewjerodonezk erobert hatten. Nach dem Fall von Sjewjerodonezk ist Lyssytschansk die letzte grĂ¶ĂŸere ukrainische Bastion in der Region Luhansk. Der Generalstab der ukrainischen Armee erklĂ€rte, die russischen KrĂ€fte setzten Artillerie ein, um Lyssytschansk vom SĂŒden der Ukraine abzuschneiden.