Wo und wem Russland noch den Gas-Hahn langsam zudreht

So einen starken Rückgang bei den Gaslieferungen habe es in anderen Jahren nicht gegeben, sagte Millgramm im Gespräch mit der APA. "Typisch für den Sommer ist die Situation also nicht." Die E-Control beobachte das täglich, derzeit reichen in Österreich die ins Land kommenden Mengen, um den Verbrauch zu decken und etwas einzuspeichern. Aber im Juni, Juli und August gebe es auch die geringsten Verbräuche des Jahres. Daher stelle sich die E-Control jetzt schon auf verschiedenste Szenarien ein.

Gasspeicher auffüllen so nicht möglich

Auch Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur IEA mahnt die EU-Staaten in einem Interview mit der "Financial Times", sich auf einen totalen Lieferstopp für russisches Gas einzustellen. Daher sollten die Nachfrage gebremst und Atomkraftwerke länger am Netz behalten werden. "Je mehr wir uns dem Winter nähern, desto mehr verstehen wir die Absichten Russlands", sagte er. "Ich glaube, dass die Kürzungen darauf abzielen, zu verhindern, dass Europa die Lager füllt, und Russlands Hebelwirkung in den Wintermonaten zu erhöhen."

Auch die Bundesnetzagentur in Deutschland warnt, "die Lage ist angespannt und eine Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden", auch wenn die Versorgung aktuell gewährleistet sei. Die geplante Füllung der Gasspeicher auf 90 Prozent der Kapazität bis zum November sei aber bei den aktuellen Gasflüssen ohne "zusätzliche Maßnahmen" nicht möglich. Auch die Weitergabe von Gas an Österreich, Frankreich oder Tschechien sei betroffen.