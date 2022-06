Waffe Nahrung: "Glaube, dass der Hunger wiederkommt"

"Ich glaube, dass der Hunger wiederkommt", ist Maria Gontscharowa ĂŒberzeugt. Die 93-jĂ€hrige Ukrainerin hat die Hungersnot in den 1930er Jahren ĂŒberlebt und fĂŒrchtet, Moskau werde nun wieder Nahrungsmittel als Waffe einsetzen. Durch die Kollektivierung der ukrainischen Landwirtschaft durch die Sowjetunion waren Millionen Menschen verhungert. "Damals haben wir ĂŒberlebt, indem wir jeden Tag eine Kartoffel und Mehl kochten", erzĂ€hlt Gontscharowa.

Der russische Überfall auf die Ukraine weckt die Erinnerungen an den Hunger, den sie als kleines MĂ€dchen litt. Deshalb hortet die alte Frau so viele Lebensmittel wie möglich in ihrem hĂŒbschen himmelblauen HolzhĂ€uschen im Dorf Tscheremuschna in der ostukrainischen Region Charkiw. Durch den kleinen Garten laufen drei HĂŒhner. Die Front ist nah, Gontscharowa hört die Raketen fliegen.