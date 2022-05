Russland hat 400.000 Tonnen Getreide abtransportiert

Der zwangsweise Abtransport von Getreide ist zwischen Ukrainern und Russen historisch ein schmerzhaftes Thema. Als der Sowjetdiktator Josef Stalin die Bauern in die Kolchosen zwang und Getreide mit Gewalt beschlagnahmen lie├č, verhungerten 1932/33 in der Ukraine etwa vier Millionen Menschen. Tote gab es auch im S├╝den Russlands und in Kasachstan. Die Ukraine betrachtet die k├╝nstlich erzeugte Hungersnot, den sogenannten Holodomor, als von Moskau befohlenen V├Âlkermord.