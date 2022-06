„Deep Fake“: Wie täuschend echte Fälschungen entstehen

Filmtricks

Spezialeffekte beim Film haben ihrerseits in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht. So ist es möglich, sogar verstorbene Schauspieler in einen Film zu retuschieren. Mit dem klassischen Deep Fake hat das aber nichts zu tun, sagt Eidenberger.

Kriminelle erkannten bereits das Potenzial solcher Fälschungen. 2019 nutzte ein Betrüger ein „Deep Fake“ der Stimme eines Firmenchefs, um einen Geldtransfer in Höhe von 220.000 Euro anzuordnen. Weniger erfolgreich war 2022 ein Fake-Video von Elon Musk. Darin versprach der Tesla-Chef eine hohe Rendite auf Krypto-Investments. Einige Hundert Dollar konnten Kriminelle so ergaunern.

Geringen Aufwand bedeuten sogenannte „Cheap Fakes“, also „billige Fälschungen“. Dabei werden Videoschnipsel so aneinandergefügt, bis sie eine gewünschte Aussage vermitteln. Langsamer abgespielte Videos vermitteln den Eindruck, dass die Personen darin betrunken sind. Berühmtestes Opfer davon: US-Politikerin Nancy Pelosi.