NATO will schnelle Eingreiftruppe stark aufstocken

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will die NATO die Zahl ihrer schnellen Eingreifkr√§fte auf mehr als 300.000 erh√∂hen. Das k√ľndigte Generalsekret√§r Jens Stoltenberg am Montag vor dem Gipfeltreffen der 30 Mitgliedstaaten in Madrid an. Bisher umfasst die NATO-Eingreiftruppe NRF rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten. Der geplante Umbau der NRF ist Teil eines neuen Streitkr√§fte-Modells f√ľr das gesamte B√ľndnisgebiet. Dieses sieht mehr Kr√§fte in hoher Bereitschaft vor.