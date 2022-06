Experte rät auch Österreich zum Energiesparen

Kommission will mehr Koordination

Auf europäischer Ebene versucht man derzeit jedenfalls mehr an einem Strang zu ziehen. Die EU-Kommission will sich auch bei den Gas-Speichern und beim Einkauf bzw. den Gas-Preisen mehr koordinieren.

Österreich bei gemeinsamem EU-Gaseinkauf dabei

Österreich ist beim gemeinsamen Gaseinkauf der Europäischen Union auch schon dabei. "Wir haben unsere Quantitäten eingemeldet", sagte Nehammer am Freitag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Über die von der EU-Kommission eingerichtete und koordinierte Plattform soll das Gas am Weltmarkt für die gesamte EU erworben werden. Das Bündeln der Kaufkraft macht einen niedrigeren Preis möglich.