"Möchte jetzt Eishockey spielen": Wenn Putin mit Macron telefoniert

Am Ende des Gespräches geht es um die Militärübungen, die Russland und Belarus zu dieser Zeit an der Grenze zur Ukraine abhielten und die die Welt in Sorge versetzten.

Diese seien „wahrscheinlich“ am Abend vorbei, wiegelt Putin ab – um sich dann für ihn spannenderen Dingen zu widmen. „Ich möchte jetzt Eishockey spielen“, sagt er. „Um ehrlich zu sein, spreche ich gerade schon von der Sporthalle aus mit dir“.