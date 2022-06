Wieder neue Spekulationen um Putins angebliche Krankheit

Die britische Sun berichtete am Samstag unter Berufung auf den Telegram-Kanal General SVR, der angeblich von einem Kreml-Insider betrieben wird, dass Putin „dringende medizinische Hilfe“ gewährt worden sein soll. Der Autor von General SVR behauptet auch, dass das der Grund war, warum Putins jährliche „Fragerunde“ mit „Journalisten“ – in Wahrheit eine reine TV-Propaganda-Show – in diesem Jahr abgesagt wurde. Verifizieren lassen sich diese Berichte allerdings nicht.

Gespräche über EU-Beitritt

Am Samstag traf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schon zum zweiten Mal in Kiew ein. In ihren Gesprächen mit Präsident Wolodymyr Selenskij ging es um den EU-Beitrittsantrag der Ukraine. Die EU-Kommission wird voraussichtlich kommenden Freitag ihre Einschätzung dazu veröffentlichen. Geknüpft an eine solche Empfehlung wären aber Reformzusagen der Ukraine in Bereichen wie der Rechtsstaatlichkeit oder dem Kampf gegen Korruption. Die Entscheidung darüber, ob die Ukraine den Kandidatenstatus bekommt, liegt bei den EU-Staaten und muss einstimmig getroffen werden.