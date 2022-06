Steht Russland vor der Staatspleite?

So werden die gesamten – aber teils blockierten - Devisenreserven durch die russische Zentralbank aktuell mit knapp 600 Milliarden Dollar (576 Mrd. €) angegeben.

Haupteinnahmequelle sind die großen Mengen an Rohstoffen, die Russland über die Jahre ins Ausland verkauft hat. Im Gegenzug hat das Land Devisen erhalten, also ausländische Währungen.

Geringe Verschuldung

Außerdem ist Russland im internationalen Vergleich nicht hoch verschuldet: Mit etwa 20 Prozent der Wirtschaftsleistung liegt die Schuldenquote deutlich niedriger als in vielen westlichen Industrieländern.

Und wo ist dann das Problem?

Ein Grund sind die scharfen Finanzsanktionen des Westens. Die Sanktionen schließen Russland und seine Banken vom globalen Finanzsystem aus. Das globale Finanzsystem wird nämlich weitgehend von westlichen Staaten dominiert.

Diese Beschränkungen machen es Russland nahezu unmöglich, seine Gläubiger im Ausland zu bezahlen - obwohl die finanziellen Mittel eigentlich vorhanden wären.

Der Rubel-Schmäh

Dazu kommt noch etwas: Eigentlich sind Zinszahlungen bei Auslandsschulden in der Regel in US-Dollar oder Euro vorgesehen. Russland zahlt in Rubel.

Russland Notenbankchefin Elwira Sachipsadowna Nabiullina hat dafür – sehr vereinfacht gesagt – eine eigene Zahlungsstelle eingerichtet.