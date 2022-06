Ukraine, Klima, Hunger: Die wichtigsten Beschlüsse des G7-Gipfels

Seit Sonntag haben die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industriestaaten auf Schloss Elmau getagt. Was Deutschland, USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan in ihrer am Dienstag veröffentlichten Abschlusserklärung festgeschrieben haben, lesen Sie hier.

Ukraine

Die G7 bekräftigten erneut, wie sehr sie den "durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieg gegen die Ukraine" verurteilen. "Wir werden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen und die erforderliche finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Unterstützung für die mutige Verteidigung ihrer Souveränität (...) bereitstellen", heißt es in der Gipfelerklärung.