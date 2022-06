Wie Europa einen Stopp von russischem Gas überstehen will

Einer für alle – alle für einen EU-Staat – so müsste es im Idealfall sein, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin Europa wie befürchtet irgendwann das Gas abdreht. Zwölf EU-Staaten, darunter Österreich, spüren den langen Arm des Kreml bereits: Ihre Versorgung mit russischem Erdgas wurde entweder reduziert oder gleich ganz gekappt. Und so war die Nervosität der EU-Energieminister bei ihrem Treffen am Montag in Luxemburg groß.

„Die Lage ist ernst, und wir dürfen wirklich keine Illusionen haben“, warnte Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler, „Russland nützt die Energielieferungen, um uns zu erpressen.“