Führende Teile der russischen Armee stark geschwächt

Die UNO-Vizehochkommissarin für Menschenrechte, Nada Al-Nashif, wirft Russland vor, Gegner des Ukraine-Krieges einzuschüchtern. In der Russischen Föderation werde das in der Verfassung garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit untergraben, sagt sie zur Eröffnung der Tagung des Rates für Menschenrechte in Genf. Zudem würden in Russland Informationen unterdrückt, Journalisten unter Druck gesetzt und das Internet zensiert.

Die Amtszeit der vorherigen UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hatte am 31. August geendet. Zu ihrem Nachfolger hat UNO-Generalsekretär António Guterres vergangene Woche den österreichischen Diplomaten Volker Türk ernannt. Al-Nashif leitet das Menschenrechtsbüro in der Zeit des Übergangs. Türk nahm nach Angaben des Hochkommissariates nicht an den Beratungen des Menschenrechtsrates am Montag teil.