"Bedrohung der Welt durch Putin nicht vorbei": Pressestimmen zur ukrainischen Gegenoffensive

Nepszava (Budapest):

"An der ostukrainischen Front ist es zu einer gewaltigen Wende gekommen. Der verblüffend schnelle Vormarsch der ukrainischen Kräfte ist ein weiterer Beweis dafür, dass Wladimir Putin es zwar perfekt versteht, an der Macht zu kleben und in seiner Heimat zum Alleinherrscher zu werden, dass er aber unfähig ist, in geopolitischen Dimensionen zu denken - und dass er, ähnlich wie einst der serbische Präsident Slobodan Milosevic, seinem Volk Schaden zufügt, der auch in Jahrzehnten nicht wieder gutzumachen ist.

Jetzt, wo die russischen Kräfte gezwungen sind, sich aus bedeutenden Territorien zurückzuziehen, hat in der russischen Führung schon die Suche nach dem Sündenbock begonnen, der Kreml zeigt auf das Verteidigungsministerium - und das, obwohl doch Putin selbst diesen Krieg angeordnet hat, der - langsam kann man es auch so sagen - einem Selbstmord gleichkommt."

Pravda (Bratislava)

"Was kaum jemand erwartet hatte, wurde Wirklichkeit. Die Ukrainer befreien im Eiltempo Städte und Dörfer im Nordosten des Landes bei Charkiw. Die Illusion von der Stärke der russischen Armee ist am Wochenende weitgehend zerronnen. Überlegungen, dass es für die Ukraine schon ein Erfolg sei, dass sie überhaupt bis heute widerstehen konnte, dass die Chancen auf Rückeroberung verlorener Gebiete aber winzig seien, gehören im Lichte dieser Tage der Vergangenheit an. In nur fünf Tagen eroberten die Ukrainer mehr Territorium zurück als die Russen seit April eroberten. (...)

Den gegenwärtigen Erfolg hätten die Ukrainer aber nicht ohne Waffenlieferungen aus dem Westen schaffen können. Unglücklicherweise hat sich bei uns in der Slowakei aber auch die Erfindung eingenistet, mit der Lieferung von Waffen würden wir nur Krieg und Verfall verlängern. Die Vertreter dieser Geisteshaltung sagen aber nie dazu, was daraus folgen soll. Tatsächlich ist das nur ein verhülltes Zeichen dafür, dass sie einen russischen Sieg ersehnen. Und das ist inakzeptabel."