Aus dem Rückzug der Russen wird zunehmend eine Flucht

3.000 Quadratkilometer, mehr als die Fläche Vorarlbergs – und mehr als die russische Armee seit April eingenommen hat, haben die Ukrainer in wenigen Tagen zurückerobert. Der Vorstoß in russisch besetztes Gebiet wird immer mehr zur groß angelegten Gegenoffensive. Geländegewinne gibt es vor allem um die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw, wo die Streitkräfte bis zu 50 Kilometer an die russische Grenze herangerückt sein sollen. In Dutzenden Orten wurde auch am Sonntag nach der Rückeroberung die ukrainische Flagge gehisst.

Am Samstag hatte Moskau den Rückzug von Truppen aus strategischen Städten im Süden des Gebiets Charkiw bekannt gegeben. Offiziell begründete man den Abzug damit, dass Einheiten im angrenzenden Gebiet Donezk verstärkt werden sollen. Viele Experten gehen jedoch davon aus, dass die Russen angesichts des ukrainischen Vorstoßes so stark unter Druck geraten sind, dass sie sich zur Flucht entschieden haben.