Heftige Angriffswelle + Explosionen unweit des AKW Saporischschja

Russland d√ľrfte nach Einsch√§tzung des US-Instituts f√ľr Kriegsstudien (ISW) eine baldige Gro√üoffensive in der Region Luhansk planen. Eine Reihe von Geheimdienstaussagen st√ľtze diese Einsch√§tzung. Die vereinzelten Angriffe an anderer Stelle dienten demnach dazu, die ukrainischen Streitkr√§fte abzulenken und zu zerstreuen.

Das Aufgebot konventioneller Streitkr√§fte entlang der Front in der Region Luhansk sowie der Umstand, dass an den Fronten in anderen Gebieten nur begrenzte Angriffe stattf√§nden, spr√§chen daf√ľr, dass sich die russischen Streitkr√§fte auf eine "entscheidende Anstrengung" in Luhansk vorbereiteten, erkl√§rte die in Washington ans√§ssige Denkfabrik in ihrem j√ľngsten Bericht am Mittwoch (Ortszeit).

Als wahrscheinlichsten Verlauf der russischen Offensive beschrieb das US-Institut einen Angriff entlang der Achse zwischen den Orten Swatowe und Kreminna. Dieser Angriff sollte demnach √ľber die gro√üen Logistikzentren der St√§dte Luhansk und Starobilsk bis an die Grenze des Verwaltungsgebiets vorr√ľcken, wo schlie√ülich die Teile der Oblast erobert werden sollten, die sich weiter unter ukrainischer Kontrolle befinden.

Russland hoffe m√∂glicherweise darauf, von der Linie Swatowe-Kreminna aus weitere Angriffe in die Region Charkiw vorzunehmen und kritisches Terrain im Norden von Donezk zur√ľckerobern zu k√∂nnen. "Es ist jedoch √§u√üerst unwahrscheinlich, dass die russischen Streitkr√§fte auf dieser Achse nennenswert an Boden gewinnen k√∂nnen, selbst wenn sie einen erfolgreichen Angriff in diesem Sektor starten", hei√üt es in dem Bericht.