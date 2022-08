Russen intensivieren Angriffe in Ostukraine + Russland fackelt Gas ab

NATO-GeneralsekretĂ€r Jens Stoltenberg bezeichnet die russische MilitĂ€rprĂ€senz in der Arktis als strategische Herausforderung fĂŒr das westliche BĂŒndnis. "Die Bedeutung des hohen Nordens nimmt fĂŒr die NATO und fĂŒr Kanada zu, da wir einen signifikanten Aufbau des russischen MilitĂ€rs mit neuen StĂŒtzpunkten und neuen Waffensystemen beobachten", sagte er am Freitag bei einem Besuch in Kanada. Die NATO benötige in der Region eine starke PrĂ€senz.

Angesichts zunehmend eisfreier Seepassagen in der Arktis und der erhöhten PrĂ€senz von China und Russland in der Nordpol-Region haben die USA unterdessen die Ernennung eines Arktis-Botschafters angekĂŒndigt. US-Außenminister Antony Blinken werde in KĂŒrze einen Sonderbotschafter ernennen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel am Freitag in Washington. Dieser werde mit anderen Arktis-Anrainerstaaten, indigenen Gruppen und weiteren Interessenvertretern zusammenarbeiten.

Der neue Botschafter wird den bisherigen US-Koordinator fĂŒr die Arktis, Jim DeHart, ersetzen. Bereits 2021 hatte Blinken bei einem Besuch in Grönland angekĂŒndigt, die Beziehungen der USA zu dem autonomen Teilgebiet DĂ€nemarks stĂ€rken zu wollen. Bei einem Treffen des Arktischen Rats in Island appellierte Blinken im vergangenen Jahr an die Mitglieder, "eine friedliche Zusammenarbeit" zu gewĂ€hrleisten.