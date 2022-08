Rotes Kreuz nach sechs Monaten Ukraine-Krieg: Herausfordernder Winter naht

Für den Winter sieht Schöpfer eine "riesige Herausforderung". Die Infrastruktur in vielen Orten im Osten der Ukraine sei stark beschädigt. Die Menschen benötigten dringend gut isolierte Unterkünfte, Heizmaterial sowie finanzielle Hilfe, um die anfallenden Heizkosten bewältigen zu können. Zugleich sei das Gesundheitssystem in der Ukraine stark belastet; man helfe mit, langfristig wieder ein funktionierendes Versorgungssystem aufzubauen.

Die Hilfsorganisation CARE erinnerte am Dienstag in einer Aussendung an die psychischen Folgen des Krieges. Ein Drittel der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen leiden demnach etwa an Depressionen, Angstzuständen oder posttraumatische Belastungsstörungen, darunter viele Frauen und Kinder. CARE unterstützt Familien, Frauen und Kinder, die vom Krieg traumatisiert sind, mit psychosozialer Hilfe in der Ukraine selbst und über Partnerorganisation in Nachbarländern wie Polen und Rumänien.

Russland hat seinen Angriffskrieg auf die Ukraine am 24. Februar begonnen.