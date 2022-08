Blutiges Patt nach sechs Monaten Ukraine-Krieg

Russen kommen kaum voran

Die russischen Einheiten kommen kaum voran. Sie verhinderten bei Vorst√∂√üen in ukrainisch kontrollierte Gebiete nicht, dass sich die Verteidiger neu gruppieren, wie Milit√§rexperten des Institute for the Study of the War aus den USA bilanzieren. Und: "Die russischen Kr√§fte werden wahrscheinlich weiterhin nicht genug Ressourcen f√ľr einzelne Offensiven bereitstellen k√∂nnen, wie sie f√ľr bedeutsame Gebietsgewinne n√∂tig sind, aus den einen operativer Erfolg wird."

Die vom Westen mit Milliarden und schweren Waffen unterst√ľtzte F√ľhrung in Kiew stellt der Bev√∂lkerung eine Vertreibung der russischen Angreifer in Aussicht. "Wir haben die russische Armee aus den n√∂rdlichen Gebieten verjagt. Wir haben die Besatzer von unserer Schlangeninsel vertrieben. Sie sp√ľren bereits, dass es Zeit ist, aus Cherson und √ľberhaupt aus dem S√ľden unseres Staates zu verschwinden", versprach Pr√§sident Wolodymyr Selenskij Mitte August. "Es wird die Zeit kommen, dass sie aus dem Gebiet Charkiw verschwinden, aus dem Donbass, von der Krim ..."