London will Langstrecken-Waffen liefern + Moskau setzt Raketen gegen Kiew ein

Papst Franziskus hat am Pfingstsonntag den "Albtraum" des Krieges in der Ukraine verurteilt. Der Pontifex richtete einen eindringlichen Appell fĂŒr den Beginn von FriedensgesprĂ€chen an die WeltfĂŒhrer. "FĂŒhrt nicht die Menschheit in den Ruin", warnte der Heilige Vater vor den auf dem Petersplatz versammelten GlĂ€ubigen.

Der Papst urgierte "Verhandlungen und konkrete GesprĂ€che fĂŒr eine Waffenruhe". Er gedachte der vielen Menschen, die in der Ukraine ihre HĂ€user verlassen mĂŒssen und warnte vor einer "Eskalation, die immer gefĂ€hrlicher wird". Papst Franziskus will in die Ukraine reisen, dafĂŒr aber "den richtigen Moment" abwarten. Er werde bald mit den ukrainischen Behörden sprechen, um zu sehen, ob dies möglich sei, sagte er am Samstagnachmittag. Ein Besuch des Papstes gilt auch wegen der Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche als heikel. Der Moskauer Patriarch Kyrill gilt als einer der wichtigsten UnterstĂŒtzer von Russlands Machthaber Wladimir Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine.