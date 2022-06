Wie Putin doch noch auf seinem Öl sitzen bleiben könnte

Kniefall vor Orbán

Dieser Kniefall vor dem in Brüssel stets auf Krawall gebürsteten Premier Ungarns ist offenbar der Preis dafür, dass die EU endlich ihr Embargo gegen russisches Öl durchsetzen kann. Kyrill raus aus der Liste – dafür wird das restliche, sechste Sanktionspaket gegen Russland festgeschnürt.

Und selbst dort hatte Orbán die anderen 26 Regierungschefs der EU schon vor sich hergetrieben: Auf seinen Druck hin wurde der geplante Exportstopp von russischem Öl in die EU zu einem Teilembargo heruntergedimmt: Ungarn, Tschechien und die Slowakei dürfen weiter ihr russisches Öl via Pipeline erhalten. Alle anderen Staaten verzichten – der Import von Öl per Schiff wird ab Jahresende verboten.

Aber länger mit Orbáns feilschen wollte gestern in der EU niemand mehr: Die Zeit drängt. Denn in Brüssel glaubt man nun endlich eine höchst treffsichere Waffe gegen Russlands Kriegskasse gefunden zu haben. Das Öl-Embargo ist dabei nur ein Teil davon. Weil künftig keine Tanker mehr mit russischem Öl in der EU anlegen dürfen, muss Russland ab Jahresende bis zu 1,5 Mio. Barrel pro Tag und per Schiff umleiten. Das entspricht einem Drittel der Rohölexporte Russlands.