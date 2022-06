100 Tage Krieg in der Ukraine - die Tragödie in Zahlen

Der Fokus der Kämpfe liegt derzeit im Osten der Ukraine, im Donbass. Dort versuchen die Verbände von Kriegsherren Wladimir Putin die Bezirke Luhansk und Donezk vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. In ersterem Fall ist das fast schon zu 100 Prozent gelungen, nur in der Stadt Sjewjerodonezk leisten die ukrainischen Verteidiger erbitterten Widerstand. Fällt sie, werden die russischen Truppen wohl Donezk unter Dauerbeschuss nehmen. Und das Leid seine Fortsetzung finden. In der Folge - die bisherige Tragödie in Zahlen.

20 Prozent

des ukrainischen Territoriums haben Putins Soldaten schon erobert, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij anlässlich des 100. Tages der Invasion.